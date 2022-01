Sfonda la vetrina e entra in negozio: è il quarto colpo in quattro anni

L'allarme è scattato nel cuore della notte. Mentre l'impianto di videosorveglianza riprendeva i movimenti del ladro, i titolari si sono recati sul posto, ma non hanno fatto in tempo a coglierlo con le mani nel sacco. Con rammarico, è la stessa proprietaria del negozio a raccontare quello che è successo nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 gennaio. Purtroppo non si tratta della prima volta, anzi: è il quarto colpo in quattro anni di attività.

Il furto è avvenuto all'interno del negozio di usato "RiCircolo" di via Brescia a Provaglio d'Iseo, un mercatino dell'usato per bambini da 0 a 10 anni. Il ladro - un uomo dall'età apparente di 50 anni circa - dopo avere rotto il faro esterno e sfondato la pesante porta d'ingresso, con una torcia in bocca ha perlustrato il punto vendita, andandosene (forse perché messo in guardia dall'allarme) con le monete del fondo cassa, circa 100 euro in totale.

La titolare, Marina Sandrinelli: «Son 4 anni che ho aperto. Son 4 volte che mi rubano. Ogni notte dormo male, guardo le telecamere, appena suona un minimo "bip" sto a guardare cosa succede. Ogni volta che per qualche gatto che passa mi scatta l'allarme mi viene un infarto. Stanotte è successo di nuovo. Io non ce la faccio più ad andare avanti così». I carabinieri hanno già visionato le immagini (diffuse dai titolari sulla pagina Facebook dell'attività), e sono a lavoro per dare un nome al volto immortalato.