Ladri saccheggiano il centro di allenamento dei baby rugbisti

Un danno economico, certo, ma forse soprattutto il dispiacere per essere vittime di un gesto ignobile. Il centro sportivo della società 2H Scorpions Rugby di Sulzano nei giorni scorsi è stato visitato dai ladri, che hanno prelevato atrrezzature per circa mille euro di valore.

La società da alcuni anni si occupa della crescita sportiva ed educativa di bambini e ragazzi del Sebino. La notizia è riportata da Bresciaoggi in edicola stamane; un commento riportato sulle colonne del quotidiano è quello di Ulderico Fenaroli, allenatore, formatore e responsabile della società: «Hanno fatto razzia di attrezzature sportive, una decina di palloni, dei paracadute per il potenziamento muscolare, degli elastici per il fitness, alcuni pesi, i cerchi per i percorsi dedicati ai più piccoli. In tutto, se vogliamo dare una cifra, stiamo parlando di quasi mille euro di danno economico».

I sospetti sugli autori del furto ricadono, al momento, su una gang di ragazzini che si sarebbe introdotta nei locali della società col favore della notte. Le attività della società non si fermeranno, anzi, nei prossimi giorni è in programma un Open Day per presentare la nuova stagione.