Raffica di furti in casa, armati di pistola e carabina: in manette tre ragazzi

Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 settembre, al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Brescia e dai colleghi di Verona. Tre cittadini albanesi, di 26 e 25 anni, sono stati arrestati e poi portati nel carcere veronese di Montorio perché ritenuti presunti responsabili di una serie di furti in abitazione. I colpi sarebbero stati messi a segno tra novembre e dicembre 2022, tra le province di Verona e Trento. Devono anche rispondere di porto illegale di armi da fuoco.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Brescia hanno accertato che i tre giovani avrebbero svaligiato numerose case nei comuni scaligeri di Colognola ai Colli, Cavaion Veronese, Illasi, Roverè, Lavagno e a Villa Lagarina, in provincia di Trento. La refurtiva consisteva prevalentemente in denaro contante, gioielli, orologi, borse firmate, indumenti di alta moda e bici a pedalata assistita. Non solo: la banda di ladri avrete messo le mani pure su armi e munizioni legalmente detenute dai proprietari delle abitazioni 'ripulite'. Armi da fuoco che i tre, si legge nella nota diramata dai carabinieri: "avrebbero anche portato al seguito".

Lo scorso dicembre, i militari hanno scovato e sequestrato una pistola e una carabina, entrambe precedentemente rubate, che gli indagati avevano nascosto nei boschi veronesi. Dopo le formalità di rito, per i due 25enni e il 26enne si sono aperte le porte del carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia del giudice per le indagini preliminari.