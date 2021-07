Maniaca del pulito ruba al supermercato: in auto merce per 500 euro

Gioielli? Vestiti? Profumi o trucchi? Niente di tutto ciò, era "interessata" solo ai detergenti per la pulizia della casa. Una 70enne di Desenzano del Garda è stata bloccata con le mani nella marmellata quando stava cercando di rubare merce per un valore di 100 euro. Ma la vera sorpresa è arrivata quando i carabinieri hanno deciso di aprire la sua automobile. La notizia è riportata da PrimaBrescia.

I fatti. La 70enne, già nota alle forze dell'ordine per precedenti furti aggravati, è stata bloccata in un supermercato di Moniga del Garda. Giunti sul posto, i carabinieri hanno deciso di ispezionare la sua vettura, all'interno della quale hanno rinvenuto (soprattutto) detergenti e prodotti per la pulizia della casa del valore complessivo di circa 500 euro. Sottoposta a processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato, senza tuttavia ulteriori misure cautelari.