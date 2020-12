Ondata di furti, ladri in 4 Comuni: hanno rubato perfino l’aspirapolvere

Ondata di furti in provincia nella notte di Santa Lucia, tra sabato e domenica: come scrive Bresciaoggi, in poche ore (e quasi in contemporanea) sono entrate in azione varie bande di ladri in diversi Comuni bresciani. Tra i paesi più colpiti sicuramente Borgosatollo e San Gervasio.

Nel primo caso si segnalano almeno due colpi andati a segno – rubati soldi e gioielli – in Via Bettoni. A San Gervasio ladri in azione in Via Michelangelo, dove sarebbero stati ripresi dalle telecamere mentre si stavano allontanando, e in Via Papa Giovanni XXIII, messi in fuga per il rientro della proprietaria di casa.

Rubato perfino un aspirapolvere

Colpi purtroppo riusciti anche a Lonato: qui i malviventi sarebbero andati a segno in più di un appartamento in un condominio di Via Fenil Novo. Svaligiata infine un’abitazione in Via Bardolini a Rezzato, con un ricco bottino: non solo soldi in contanti e gioielli ma anche un computer e perfino un aspirapolvere di ultima generazione.