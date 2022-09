Via volante, airbag e fanali: torna in azione la banda delle BMW

Turisti o gente del posto, nessuno è tranquillo. In questi ultimi giorni sono tornati in azione i ladri della "banda di BMW" che da almeno un paio di anni tiene sotto scacco alcuni Comuni del Basso Garda, in particolare Desenzano. La notizia è riportata da PrimaBrescia.

In via del Cipresso a Rivoltella di Desenzano, qualche giorno fa sono stati asportati volante, airbag e fanali di una BMW parcheggiata. Un caso isolato? Tutt'altro, sarebbe il quarto caso delle ultime settimane: tutti furti "chirurgici" di pezzi di ricambio costosi su auto di grossa cilindrata, poi rivenduti sul mercato nero e a volte spediti nell’Est Europa.

Non solo pezzi di ricambio: in alcuni casi ad essere asportate sono state le targhe di veicoli parcheggiati in strada. Targe poi utilizzate per far viaggiare auto rubate nei paesi de'Est.