"Ha perso i soldi": con lo stesso trucco hanno derubato 35 persone

Il furto ai danni di un’anziana nel parcheggio del supermercato Famila Superstore di Manerbio, poi l’inseguimento lungo le strade della Bassa bresciana che è terminato in un via senza uscita di Cadignano, frazione di Verolanuova. E infine le botte ai poliziotti durante le concitate fasi dell’arresto. Due gli agenti feriti: uno aveva riportato la frattura di un dito della mano (20 giorni di prognosi), il collega contusioni varie.

35 vittime della banda della monetina

Era il 26 maggio del 2023: per il boss della banda dedita ai furti con la tecnica della monetina, un 30enne peruviano, si erano spalancate le porte del carcere per furto aggravato, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La donna che era con lui era stata rimessa in libertà, mentre un complice era riuscito a fuggire a piedi.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Cremona, sono andate avanti portando alla luce i tanti, tantissimi, colpi messi a segno dalla banda, composta da tre uomini e una donna, tutti ai danni di anziani intenti a caricare la spesa sulle proprie auto. Per gli inquirenti sarebbero responsabili di ben 35 furti avvenuti tra la Lombardia, l’ Emilia Romagna e il Piemonte.

L'ultimo colpo a Manerbio

Furti che avvenivano sempre con la medesima tecnica: lo stratagemma delle monetine usato anche per derubare la donna ultraottantenne nel parcheggio del Famila di Manerbio. Individuata quella che poi sarà la loro ultima vittima, si erano avvicinati a bordo di una Fiat Tipo, dal quale era poi sceso il 30enne. Mentre l’anziana infilava le buste nel baule dell’auto, aveva lanciato a terra delle monetine per poi esclamare “Ha perso dei soldi”. Una scusa per permettere ai complici di arraffare la borsa dai sedili della macchina, mentre l'ultraottantenne era intenta a raccogliere i soldi da terra. Alle calcagna avevano però gli agenti della Mobile, che li pedinavano da tempo: è scattato l'inseguimento, culminato nella colluttazione e, infine, nell'arresto del 30enne.

Un copione che si sarebbe ripetuto diverse volte e sempre nei parcheggi dei supermercati: le successive verifiche della squadra mobile hanno permesso di accertare che la banda era stata denunciata per ben 25 colpi analoghi compiuti nel Nord Italia.