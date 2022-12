Ladri si calano dal tetto del centro commerciale: assalto ai negozi

Assalto di Natale al centro commerciale Molinetto, a Mazzano: una banda di professionisti è riuscita a calarsi dal tetto, la notte della vigilia, e fare irruzione nella galleria dei negozi. Sarebbero più d'uno i locali che sono stati "visitati" dai ladri, che se ne sarebbero comunque andati via a mani (quasi) vuote, comunque con un bottino tutt'altro che ingente. Ma solo in questi giorni si avrà il dettaglio di quanto eventualmente asportato. Sarebbe fallito anche il colpo al loro primo obiettivo, ovvero la gioielleria presente all'interno del centro commerciale.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri, allertati ancora nel cuore della notte dalla vigilanza privata in quel momento in servizio. All'arrivo dei militari, dei malviventi in carne ed ossa non v'era già più traccia: i banditi però hanno lasciato non pochi anni dietro a sé.

I ladri dal tetto

A cominciare dal tetto: si sarebbero intrufolati nell'edificio aprendosi un varco dall'alto, per poi raggiungere la galleria attraversando il controsoffitto. Per farlo avrebbero danneggiato pareti e pannelli: inevitabili anche i danni per i negozi purtroppo visitati dai ladri, tra serrature scassinate e casse e cassetti svuotati. Al vaglio dei militari sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne, che quelle raccolte dalle telecamere pubbliche sulle strade.