Raffica di furti: 4 colpi nel weekend, ladri in azione anche di giorno

Raffica di furti al quartiere Costalunga di Brescia, una delle zone residenziali a più alto reddito della città: ladri in azione giorno e notte, allarme tra i residenti, viavai delle forze dell’ordine. “Tentativi a tutte le ore”, si legge sui social: sarebbero almeno quattro i furti tentati o riusciti solo nel fine settimana appena trascorso.

In due occasioni i ladri sarebbero entrati in azione di notte, con i proprietari in casa: altri due casi invece verso mezzogiorno di sabato, case vuote e i malviventi armati di flessibile per tagliare le inferriate delle finestre. Si segnala infine il furto di una borsa da un’auto: avrebbero spaccato il finestrino posteriore con una spranga.

Il Consiglio di quartiere

Le forze dell’ordine sono informate: “Avevamo già chiesto al Comune di mettere delle telecamere con i lettori targa ai due ingressi del quartiere – fa sapere al Giornale di Brescia Maria Carmela Iacono, presidente del Consiglio di quartiere –. Nella seduta del Consiglio di lunedì prossimo valuteremo se ci sono altre azioni che possiamo intraprendere oltre a scrivere alle autorità competenti. Dopo le truffe agli anziani e gli scippi con la tecnica dell’abbraccio siamo particolarmente attenti, ci scambiamo in chat segnalazioni e allarmi”. L’allerta resta massima.