Razzia notturna: rubati i vasi in rame dalle tombe del cimitero

Uno alla volta, ne hanno prelevati addirittura quaranta. Stiamo parlando dei vasi in rame che, sulle lapidi del cimitero, contengono i fiori a ricordo dei defunti. Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel camposanto di Bassano Bresciano. Al momento non ci sarebbe alcun sospettato.

La mancanza è stata scoperta nella mattina di venerdì da un parente in visita ai propri cari. Accortosi della mancanza del vaso alla tomba presso la quale era in visita, ha segnalato il fatto a un operatore ecologico, che a sua volta ha informato il Comune.

Fortunatamente i ladri si sono limitati a rubare i vasi in rame, non hanno danneggiato le tombe o manomesso le cappelle o la chiesetta. Purtroppo nel cimitero non sono presenti impianti di videosorveglianza: dare un nome e un volto ai responsabili sarà quasi impossibile.