A distanza di due settimane i ladri tornano nello stesso appartamento

La prima volta hanno avuto il tempo di mettere a soqquadro tutto l'appartamento, la seconda sono stati interrotti sul più bello dal ritorno a casa dei proprietari. Non si sa se si tratta solo di sfortuna o c'è altro, fatto sta che una famiglia di Rezzato, residente in via Castellini, nella zona dell'asilo, ha dovuto fare i conti per due volte in due settimane con le visite - poco gradite - dei ladri.

Il primo colpo è stato messo a segno giovedì 28 ottobre. Mentre la famiglia era fuori casa, attorno all'ora di cena i ladri hanno fatto irruzione rimuovendo la grata di una finestra che si affaccia sul giardino. Una volta all'interno hanno ribaltato tutto, portando via gioielli e alcuni oggetti di valore.

Il secondo colpo venerdì sera, con la stessa modalità: mentre i proprietari erano via, i ladri sono entrati nuovamente nell'appartamento. Dopo aver iniziato la metodica ricerca di qualcosa da portare via, l'arrivo dei residenti ha costretto i ladri a desistere. Entrambe i colpi sono stati denunciati ai carabinieri. I due casi si aggiungono agli altri numerosi episodi che nelle ultime settimane si sono registrati nella frazione di San Carlo di Rezzato.