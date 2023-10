Ruba in casa da quando era una bambina: l'ultimo colpo nel Bresciano

Ha solo 24 anni, ma alle spalle ha una lunga carriera da ladra. Il primo colpo lo aveva messo a segno quando aveva appena 9 anni. Era il 2008: la giovane era stata sorpresa mentre, in compagnia di altri ragazzini, stava ‘ripulendo’ un’abitazione della città veneta. Un’attività illecita che non avrebbe più abbandonato, anzi: nel corso degli anni si sarebbe resa responsabile di altri furti e reati contro il patrimonio. Colpi commessi un po’ in tutta Italia, spesso raggirando le vittime: dalla Lombardia al Veneto; dalla Liguria alla Toscana, in particolare nelle località turistiche di Viareggio, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore.

La giovane donna ha colpito anche nel Bresciano: un furto che ha messo fine (almeno temporaneamente) alla sua carriera. Condannata a tre anni di reclusione proprio per il colpo in appartamento commesso nel 2018 in provincia di Brescia, ma pure per rivelazione del contenuto di documenti segreti, la 24enne è stata arrestata mercoledì 18 ottobre. Per eludere i controlli di polizia avrebbe anche fornito generalità false, ma non è servito a farla franca: la giovane donna è stata fermata in Brianza dagli agenti della questura di Monza e poi trasferita nel carcere milanese di San Vittore.

Fonte: Monzatoday.it