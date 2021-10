Estetista, parrucchiera, bar, hamburgeria: ladri scatenati

Un salone di bellezza, un'estetista, un'hamburgeria e due bar: cinque esercizi colpiti, per un bottino da far girar la testa. Una banda di ladri tra sabato e domenica scorsi ha preso di mira diverse attività di Azzano Mella e Capriano del Colle. Alcune di queste erano protette da inferriate, o avevano impianti di videosorveglianza collegati alle centrali delle forze dell'ordine, ma i ladri non si sono fatti scoraggiare.

Nel beauty salon Evos di via Niga, ad Azzano Mella, il bottino più cospicuo: i malviventi se ne sono andati con phon, piastre e apparecchiature varie dal valore complessivo di circa 8mila euro. Oltre a ciò, sono stati prelevati shampoo e altri prodotti di bellezza, e il fonda-cassa di 500 euro.

Nell'Hamburgeria Lombardi, sempre ad Azzano, i ladri hanno rubato l’i-pad per le ordinazioni, i gelati nel freezer (almeno una cinquantina di pezzi) e il barattolo delle mance, contenente tra i 2 e i 300 euro. Altri furti sono stati messi a segno nel bar Morena e in due attività di via Ungaretti a Capriano del Colle.