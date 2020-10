Allarme furti: in pochi giorni razziate 15 automobili

Mandano in frantumi il vetro e rubano tutto ciò che ha valore sull'auto: 15 episodi in 5 giorni, tutti verificatisi nell'Ovest Bresciano. Stanno diventando sempre più frequenti i furti effettuati su automobili in alcuni paesi tra l'Ovest, la Franciacorta e il Sebino. Difficile, al momento, valutare se si tratti di un ladro (o di una banda) seriale, certo è che la frequenza con la quale si verificano i furti, e il modus operandi, lascerebbero intendere proprio questo.

I casi. Le vittime sono residenti a Sarnico, Paratico, Iseo, Palazzolo, Pontoglio e Rovato. In alcuni casi sono mamme che hanno parcheggiato l'auto nei pressi di scuole o palestre, dove si trovavano i figli, in altri persone che stavano facendo la spesa nei centri commerciali, in altri ancora, medici, uno di Sarnico, Eros Malara, ed uno di Paratico, Marco Sacchini. È stata proprio la moglie di quest'ultimo, Fabiana Zani, a lanciare un appello pubblico su Facebook: «A mio marito, il dottor Marco Sacchini, stasera in 5 min di assenza hanno sfondato il vetro della macchina e rubato il borsello con tutti i soldi e i documenti ma soprattutto il computer del lavoro e la borsa del medico. Senza questi è davvero difficile fare il suo mestiere. Prego chiunque avesse visto qlcs, intorno alle 19.30 al parcheggio del parco giochi di Paratico, di dirci qlcs, così come chiunque magari trovi in giro i suoi documenti o gli strumenti del lavoro di avvisarci o portarli ai carabinieri, grazie». Purtroppo i documenti e la borsa del medico sono stati ritrovati in un parco a Iseo, completamente bagnati dalla pioggia.

Tra le vittime anche un artigiano. Il suo furgone, in sosta a Rovato, nella notte tra giovedì e venerdì è stato svuotato di tutti gli attrezzi: le forze dell'ordine sono riuscite a intercettare l'auto dei ladri, denunciando per furto una quarantenne di Esine e due cinquantenni di Rovato.