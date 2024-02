Ladri scatenati: finestrini rotti, diverse le auto svaligiate

Ladri scatenati nella zona di Campo Marte a Brescia: sarebbero almeno 10 le vetture sfondate e svaligiate in poche ore, nella sola giornata di venerdì, tra le vie Pasubio e D'Azeglio. Diverse le segnalazioni sui social, quasi altrettante le denunce già presentate alle forze dell'ordine: i ladri sarebbero entrati in azione con lo stesso modus operandi, finestrini sfondati – forse con arnesi da scasso – e poi razzia tra sedili, cruscotti e abitacoli.

Rubato di tutto

È stato rubato di tutto: dispositivi elettronici, anche i Telepass, e portamonete, borse e oggetti personali, persino i libretti delle auto, le borsine della spesa. Ulteriore (e amara) constatazione): i furti, in rapida sequenza, sarebbero avvenuti di giorno. Non si esclude quindi che si sia mossa (o si stia ancora muovendo) una vera e propria “banda”: più persone in azione simultanea. Non è la prima volta che il quartiere finisce nel mirino dei ladri: però mai erano giunte segnalazioni a così alta intensità.