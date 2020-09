Al volante di un furgone rubato, a bordo un coltello e una spranga di ferro: denunciato

Al volante di un furgone rubato, percorreva tranquillamente la ex Statale 415 paullese. Ma la sua corsa è finita dopo pochi chilometri, grazie al sistema di videosorveglianza dei varchi. Il dispositivo ha infatti individuato e segnalato il mezzo sospetto: un Fiat Ducato bianco, rubato in precedenza a un imprenditore di Flero e il cui furto era stato denunciato ai carabinieri di Bagnolo Mella.

Il conducente del furgone - un 54enne pregiudicato nato a Messina ma residente a Cologno Monzese, nel Milanese - è stato fermato dai carabinieri a Crema, all'altezza dello svincolo della frazione Ombriano e sono scattati i controlli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo era alla guida di un veicolo rubato, ma aveva adosso un coltello a serramanico. Nel furgone è inoltre stata trovata una sbarra di ferro di circa un metro. Per il 54enne (S.G. le iniziali) è scattata una denuncia per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.