Tragedia sul Monte Vareno: per la piccola Martina già raccolti 227mila euro

Mercoledì a Milano si sono svolti i funerali di Fabrizio Marchi e Valeria Coletta tragicamente morti domenica in un incidente sul Monte Vareno. Per la figlia di appena 5 anni è scattata una raccolta fondi

Mercoledì l'ultimo addio a mamma e papà tragicamente scomparsi domenica davanti ai suoi occhi mentre passeggiavano sul Monte Vareno.

Non sarà facile per la piccola Martina cancellare quella scena. I suoi genitori, Fabrizio Marchi e Valeria Coletta, sono scivolati nel vuoto per centinaia di metri lungo il versante bresciano della Presolana.

Entrambi avrebbero voluto il meglio per lei. Questo lo sapevano bene gli amici della coppia che nei giorni successivi alla tragedia hanno avviato una raccolta fondi a sostegno della bambina sul sito GoFundMe.

L'iniziativa ha permesso finora di superare quota 227mila euro. Mentre la raccolta prosegue, mercoledì mattina a Milano nella chiesa di Sant'Agostino si sono svolti i funerali della giovane coppia alla presenza di moltissime persone che hanno voluto stringersi a loro per l'ultima volta.