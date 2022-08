Il dramma di Ilaria, morta sotto gli occhi del fratello: tutto il paese in lutto

L'intera comunità di Montichiari è in lutto per la tragica scomparsa di Ilaria Magli, morta a 30 anni nei pressi del Passo Ignaga, lungo l'Alta Via dell'Adamello. Una processione incessante ha fatto visita alla camera ardente, allestita alla Casa Funeraria Coffani di via Brescia 50. Un viavai di parenti, amici e conoscenti per l'ultimo saluto alla giovane e per portare parole di cordoglio alla mamma Edvige, al papà Severino, ai fratelli Paolo, Fabio e Matteo. Cordoglio espresso anche da Luigi Peroni, presidente dell'Ordine delle professioni sanitarie: "La presidenza, il direttivo e l'intero ordine sono vicini alla famiglia di Ilaria Magli per la tragedia che ha colpito l'intera comunità e i colleghi. Il ricordo sarà vivo grazie alla memoria della grande passione con cui Ilaria si è sempre distinta".

Ilaria Magli lavorava come logopedista alla clinica San Rocco di Ome. Grande amante della montagna, sabato si trovava in Alta Valcamonica insieme al fratello Matteo: dopo essersi lasciati alle spalle i punti più difficili della ferrata del sentiero numero 1, i due si stavano dirigendo verso il rifugio Lissone, camminando lungo un sentiero in cresta senza particolari difficoltà. Improvvisamente, la 30enne è inciampata in un sasso, cadendo in un canalone. Il corpo ha preso velocità scivolando sui detriti morenici per una ventina di metri sotto gli occhi disperati del fratello, che l'ha poi vista scomparire a seguito di una caduta nel vuoto di circa 200 metri. Matteo ha subito lanciato l'allarme: sul posto si sono precipitati l'elisoccorso di Sondrio e i tecnici del Cnsas della stazione Media Valle della V Delegazione bresciana, ma per Ilaria non c'era ormai più nulla da fare.

La testimonianza di quanto avvenuto è stata rilasciata proprio dal fratello ai militari del nucleo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo. Nonostante il grave shock e il dolore straziante, è riuscito a raccontare ai finanzieri i particolari del terribile dramma. Domani, martedì 16 agosto, saranno celebrati i funerali nel Duomo di Santa Maria Assunta.