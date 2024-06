Omicidio di Giada: attesa per i funerali, verrà proclamato il lutto cittadino

Quando verrà celebrato il funerale di Giada Zanola, sarà proclamato il lutto cittadino a Vigonza, il comune nel Padovano dove viveva la 33enne di San Zeno Naviglio.

Ancora non è stata fissata la data delle esequie, perché si resta in attesa del nullaosta da parte della magistratura al termine dell'esame autoptico. È tuttavia probabile che saranno celebrate a San Zeno, il paese di origine di Giada e dove tutt'ora risiede la sua famiglia, il padre Gino ed i fratelli.



Le indagini intanto continuano serrate: sono tanti i particolari ancora da accertare, anche perché il compagno Andrea Favero ha dichiarato di non ricordare cosa sia successo. L'uomo si trova dietro le sbarre del carcere "Due Palazzi": è accusato di aver ucciso Giada facendola precipitare – ancora viva – da un cavalcavia dell’autostrada A4.

Le parole del sindaco Vigonza

"Indipendentemente dal luogo dove sarà officiato il funerale – ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro –, ho deciso che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino a Vigonza. La sua morte ha sconvolto tutta la nostra comunità per la drammaticità e crudeltà, e credo di interpretare il cordoglio profondo e corale di tutta la nostra comunità, indire il lutto cittadino per il giorno del funerale. Per questo, inviterò gli esercenti di Vigonza a tenere le saracinesche abbassate. Inoltre, le bandiere del Palazzo Comunale saranno listate a lutto. Nel caso in cui la famiglia decidesse di dare l’ultimo saluto a Giada nel Bresciano, saremo presenti con una delegazione del Comune ed il labaro comunale".



Articolo apparso originariamente su Padovaoggi.it