Giovane donna trovata morta nel canale: "Lasci un vuoto incredibile"

Saranno celebrati a Bogliaco nel pomeriggio di oggi - giovedì 24 febbraio - i funerali della giovane donna trovata morta nelle gelide acque del Naviglio Grande di Gavardo. Terminato l'esame autoptico, eseguito nei giorni scorsi, la salma è stata restituita ai familiari, che hanno così potuto organizzare le esequie.

Per fare piena luce sulle cause del decesso si attendono gli esiti dell'autopsia, ma chi indaga sembra ormai aver definitivamente scartato l'ipotesi che la 39enne sia stata vittima di un delitto. Sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza, rimangono dunque due le piste aperte: la giovane potrebbe essere caduta accidentalmente nelle acque del canale o potrebbe essersi trattato di un gesto estremo. E sarebbe questa ipotesi a prelevare.

Sembra infatti che la donna stesse affrontando un periodo difficile, di estremo disagio: la tragedia si è verificata sabato mattina, a poche ore dalla dimissione dall'ospedale di Gavardo. Quando è stata ritrovata, ormai priva di vita, da una guardia giurata, aveva ancora al polso il braccialetto del nosocomio.

Una tragedia che ha scioccato la comunità di Bogliaco, dove vivono i familiari della 39enne. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla madre e al fratello: "Questa notizia mi ha addolorato enormemente e ha lasciato sgomenti tutti i vecchi amici della compagnia del lago. Mando un pensiero commosso a te, e un abbraccio immenso alla tua cara mamma", si legge. "Lasci un vuoto incredibile nel mio cuore. I nostri giochi da bambine nelle assolate giornate d’estate, rimarranno sempre e per sempre" è il commuovente messaggio di un'amica.