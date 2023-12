In cinque sull'auto, nella fuga tentano di fare uscire di strada la Locale

Viaggiavano ad alta velocità lungo la Strada Provinciale 45bis intasata dal traffico del ponte dell'Immacolata: questo il motivo per il quale una pattuglia della Polizia locale di Rezzato si è messa all'inseguimento di una vettura nella serata di giovedì, 7 dicembre.

L'equipaggio della Locale era impegnato in un normale pattugliamento quando si è imbattuto nell'auto che procedeva ad alta velocità. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente, che per tutta risposta ha accelerato dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento, mozzafiato, durato complessivamente sei chilometri: tra manovre azzardate e sorpassi pericolosi, i fuggitivi hanno anche urtato la volante. La fuga è terminata all'ingresso dell'autostrada A4, dopo che l'auto in fuga è finita contro un muretto, danneggiando una gomma.

A bordo dell'auto viaggiavano cinque giovani, tutti trovati in possesso di cocaina o hashish. Alla guida un trentenne, denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, resistenza aggravata e danneggiamento dell'auto della Locale.