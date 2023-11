Sperona la Polizia e imbocca la rotonda contromano: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 novembre, grazie al sistema automatico di lettura delle targhe, è stato segnalato alla Polizia Locale l’ingresso simultaneo nel territorio comunale di Palazzolo sull’Oglio di due veicoli rubati: una Fiat 500 (rubata a Chiari tre giorni fa) ed una Alfa Giulietta (rubata ieri a Gavardo).

Gli agenti – agli ordini del Comandante Luca Ferrari – si sono messi immediatamente alla ricerca dei veicoli: la Fiat 500 è stata trovata parcheggiata in via Dogane, mentre la Alfa Giulietta è stata intercettata all’altezza della rotatoria di via Palosco.

Il conducente, alla vista dell’auto di servizio, l’ha speronata e, imboccando pericolosamente la rotatoria in contromano, si è dato alla fuga in direzione Palosco; braccato dai veicoli della Polizia Locale, ha terminato la corsa nel parcheggio del cimitero di Palosco, dove ha abbandonato il veicolo e ha cercato di nascondersi nel giardino di un’abitazione privata. È stato prontamente individuato ed arrestato con la collaborazione della Polizia Locale di Palosco e di una pattuglia di Carabinieri inviati a supporto.

L'uomo, un 46enne di Telgate, pluripregiudicato per svariati reati contro il patrimonio ed in libertà dallo scorso anno dopo numerosi anni di detenzione, era anche in possesso di strumenti atti al furto di veicoli: è stato quindi arrestato per resistenza aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale di Bergamo, condotto al Carcere di Bergamo.

«Questa è un’altra brillante operazione della nostra Polizia, che ringrazio per l’assiduo lavoro sul territorio, che dimostra la concretezza dei numerosi investimenti che abbiamo fatto come Amministrazione in termini di strumentazione di videosorveglianza, e non solo, per la prevenzione e la tutela della pubblica sicurezza: una direzione che continueremo a perseguire», ha commentato il Sindaco di Palazzolo sull’Oglio Gianmarco Cossandi.