Fuga a tutta velocità, poi si nasconde in un fosso: aveva 11 kg di hashish in auto

In viaggio da Sarnico, percorreva la strada provinciale verso Palazzolo sull'Oglio quando è transitato sotto il portale di sorveglianza. Al termine di un inseguimento mozzafiato, un corriere della droga albanese è stato catturato ed arrestato dagli agenti di Polizia locale e dai carabinieri di Capriolo.

È successo tutto venerdì, a cavallo delle 13. Il corriere viaggiava su una Alfa Mito quando la sua targa è stata intercettata dalle videocamere. Subito una pattuglia della Locale si è messa in strada alla caccia dell'Alfa. Raggiunta dalla pattuglia, l'auto del corriere grazie a una manovra in contromano si è data alla fuga in centro al paese. Un'altra pattuglia della Locale si è aggiunta alla prima: bloccata la strada, il fuggitivo non ha esitato a imboccare una pista pedonale. Incastrato dalla volante dei carabinieri, giunti a dar manforte ai colleghi della Locale, il corriere in contromano è riuscito a scappare dal centro dirigendosi in campagna.

Abbandonata l'auto, per un tratto ha fatto perdere le proprie tracce fuggendo a piedi, ma dopo una meticolosa caccia tra strade sterrate e campi, gli agenti lo hanno trovato nascosto in un canale irriguo. Nella sua auto c'erano ben 11 chilogrammi di hashish. Portato in caserma, gli agenti hanno scoperto che l'albanese, classe 1982, si trovava già agli arresti domiciliari dopo avere trascorso alcuni dei 12 anni di pena inflittagli per droga. Ora si trova in carcere.