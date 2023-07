Arrestati in Spagna gli imprenditori Piero e Mario Pini, titolari del Pini Group - quartier generale a Grosotto, Sondrio, e tra i leader in Italia nella produzione di bresaola, ma tra i leader in Europa nella lavorazione di suini, con aziende anche a Cremona, Mantova, Ungheria e appunto Spagna: i media locali riportano che i due imprenditori, 66 e 70 anni, sarebbero stati accusati di "aggressione sessuale" e "violazione dei diritti dei lavoratori". L'arresto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, a seguito della denuncia presentata da una donna che si sarebbe dichiarata vittima di entrambi i reati contestati: le indagini sarebbero proseguite per oltre un mese, fino all'arresto.

Gli imprenditori si dicono però estranei ad ogni accusa. "Fin dal primo momento - dichiarano i legali dei fratelli Pini - i signori Pini hanno manifestato la piena collaborazione con le autorità spagnole al fine di chiarire i fatti: respingono con forza le accuse e hanno fornito diversi mezzi di prova che chiariranno l'irrealtà e l'incoerenza dei fatti denunciati. Hanno piena fiducia che si faccia rapidamente chiarezza sul caso".

Il colosso della carne da 1 miliardo e mezzo di euro

Piero e Mario Pini da tempo vivono a Binéfar, nella provincia di Huesca in Aragona: è qui che ha sede l'azienda Litera Meat, fondata nel 2019 e considerata punto di riferimento nel settore suinicolo in Europa, con una capacità produttiva di 160mila suini a settimana. Il Pini Group, che nel 2021 ha fatturato 1 miliardo e mezzo di euro e conta più di 3mila dipendenti, controlla anche le aziende Pini Italia a Castelverde (Cremona) e Ghinzelli a Viadana (Mantova), con un capacità di circa 15mila suini ciascuna per stabilimento.

Tutto comincia nel 1982 con le Bresaole Pini, azienda di Grosotto, alta Valtellina. Nel 1997 viene fondata anche Hungary Meat, stabilimento attivo in Ungheria con una capacità produttiva di 30mila suini a settimana. Nelle ultime settimane il Pini Group ha acquisito anche la nota Ferrarini di Reggio Emilia. Per Piero Pini è il terzo arresto in pochi anni: nel 2016 venne fermato in Polonia e nel 2019 in Ungheria. In entrambi i casi era stato accusato di frode fiscale.