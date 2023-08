Malore improvviso mentre pedala: Franco muore sotto gli occhi del figlio

Solo poche settimane fa aveva preso parte al campionato di triathlon di Molina di Ledro, in Alto Garda: nulla avrebbe mai fatto presagire il tragico epilogo di martedì. Franco Toso, 58 anni, si è sentito male la mattina di ferragosto: stava pedalando in compagnia del figlio Lorenzo quando improvvisamente si è accasciato a terra, a quanto pare per un infarto. È stato prontamente soccorso, rianimato a lungo e trasferito d'urgenza in ospedale, al Carlo Poma: è morto poco dopo il suo arrivo.

Il dolore di moglie e figli

Tutto è successo nel quartiere di Gambarara, a Mantova città , dove Franco Toso viveva con la sua famiglia: era un agente di commercio molto conosciuto e stimato. La salma riposa alla Casa funeraria Maffioli, dove è stata allestita la camera ardente: giovedì mattina il funerale. Lascia nel dolore l'amata moglie Tiziana, gli adorati figli Lorenzo e Vittoria, i fratelli Anna con Fabrizio e Paolo con Elisabetta, Marco e Chiara, i cognati Claudia con Gabriele.