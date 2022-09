Lacrime per Franco, lascia moglie e figli: "Non ti dimenticheremo mai"

Tutto il Basso Garda piange la scomparsa di Franco Stuani, morto a 79 anni: la salma, ricomposta dalle onoranze funebri Zamboni, riposa nell'abitazione di famiglia in Via Alcide De Gasperi a Lonato. Proprio qui verrà celebrato il funerale, con rito civile, giovedì pomeriggio alle 14.30: lo piangono la moglie Maria Rosa e i figli Enri, Rudy e Roby con le rispettive famiglie, la sorella e i fratelli, i cognati e i nipoti.

Chi era Franco Stuani

Volto storico della sinistra bresciana, era stato militante di Rifondazione Comunista: aveva poi abbracciato il mondo dell'economia solidale, prima attraverso la realizzazione del Gas (gruppo di acquisto solidale) di Lonato e in seguito con la nascita del Des, il Distretto di economia solidale, e del progetto della Pdo, piccola distribuzione organizzata, collaborando con la coop Iris di Calvatone. Attivista ambientalista, aveva partecipato all'esperienza del Presidio 9 Agosto contro il progetto del nuovo depuratore del Garda, era delegato per la Federazione delle associazioni che amano il fiume Chiese e il lago d'Idro, e aveva contribuito anche alla nascita del Tavolo Ambiente Garda.

Il cordoglio degli amici

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia. Anche da parte di Radio Onda d'Urto, con cui aveva collaborato alla nascita della redazione locale del Garda: "Un abbraccio forte - si legge in una nota - alla moglie Maria Rosa, ai figli Enrico, Rudy e Roby, agli amici e compagni di Franco". "Ciao Franco, buon viaggio: ovunque tu andrai non ci dimenticare, noi non ti dimenticheremo mai", scrive invece il Tavolo Ambiente Garda. E ancora: "La sezione di Lonato dell'Anpi saluta il compagno Franco Stuani, storico antifascista". La famiglia non chiede fiori, ma donazioni a Emergency.