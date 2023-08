Tragedia di ferragosto sul Lago di Garda. Nella mattinata di oggi, di fronte a Punta Grò di Sirmione, è stato ritrovato senza vita il corpo di Francesco Zanetti, un 32enne residente a San Giorgio in Salici, frazione del comune scaligero di Sona.

In base a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe partito ieri sera da Lazise con una moto d'acqua, poi alcuni amici, preoccupati per la sua assenza, hanno lanciato l'allarme verso le 2.20 di notte, segnalando che non era più stato visto rientrare. Sono quindi iniziate le ricerche, finché nella mattinata di oggi i soccorritori hanno ritrovato la salma nella zona di Punta Grò. Al momento, una delle ipotesi è che il giovane possa essere rimasto vittima di un incidente con la moto d'acqua, che potrebbe essersi ribaltata; ma le indagini per appurare quanto avvenuto sono ancora in corso.

Recuperata a bordo di una barca dei vigili del fuoco, la salma è stata trasportata nel vicino sorgitore di Peschiera, dove il medico intervenuto ne ha dichiarato il decesso. Avvisato il magistrato della Procura di Brescia, il corpo è stato portato nel nosocomio di Desenzano e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.Â

Le attività investigative sono state affidate alla guardia costiera. In base a quanto si apprende, sono in corso le operazioni di recupero della moto d'acqua a cura dei Volontari del Garda. In una nota dei guardacoste del Lago di Garda, infine, viene ricordato che "la navigazione notturna per le moto d’acqua è vietata".



Fonte: Veronasera.it