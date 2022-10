Auto esce di strada e si ribalta: morto il papà di una bimba di 10 anni

Drammatico incidente nel Mantovano verso le 19 di venerdì 21 ottobre. Francesco Scardovelli, 39enne di Motteggiana, è morto sul colpo dopo essere uscito di strada con la sua Fiat Tipo a Portiolo, in prossimità di una curva.

Il veicolo è precipitato giù da un argine, finendo per ribaltarsi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Scardovelli lascia nel dolore la moglie Giulia e la figlioletta di 10 anni. Lavorava nell'azienda di famiglia, una maglieria con sede a Palidano. I genitori abitano invece a Suzzara, dove – alla notizia della tragedia – la comunità si è stretta nel dolore della famiglia del giovane padre.