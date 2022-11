Sviene in casa, operato d'urgenza: Francesco è morto in ospedale

Si è sentito male in casa, svenuto: rianimato dai sanitari e trasferito d'urgenza in ospedale, è stato operato due volte per un aneurisma cerebrale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. E' morto così, a soli 30 anni, Francesco Pivotto: abitava a Padergnone di Rodengo Saiano con la famiglia, dove domenica pomeriggio saranno celebrati i funerali.

I funerali

L'ultimo saluto è previsto per le 10 nella chiesa parrocchiale della frazione: la salma intanto arriverà sabato mattina alla casa del commiato La Franciacorta di Passirano, visite ammesse dalle 8 alle 20. Sabato alle 18.30 è in programma una veglia di preghiera. Lascia nel dolore i genitori Carla e Fabrizio, il fratello Pietro, i nonni Gino e Giuseppina, gli zii e i cugini. Come da sua volontà, è stato sottoposto all'espianto degli organi.

Anche il mondo dell'atletica bresciana è in lutto: Francesco Pivotto fino a qualche anno fa aveva indossato la casacca dalla Brixia Atletica, poi si era dedicato allo studio (frequentava la facoltà di Medicina all'Università di Brescia). Il fratello Pietro è un noto quattrocentista dell'Atletica Biotekna, già convocato in Nazionale (anche agli ultimi Mondiali di Eugene, in Oregon).

Il ricordo

"Un grave lutto ha colpito il nostro Pietro Pivotto, con la perdita del caro fratello Francesco. La Fidal Brescia e tutta l'atletica bresciana si stringono a Pietro e famiglia in un abbracciano in un così difficile momento, e formulano le più sentite condoglianze". Ricordo commosso anche dall'Atletica Biotekna: "Un dolore che non si può nemmeno immaginare - spiega Marinella Signori, allenatrice che segue i ragazzi che si allenano a Sanpolino, Brescia, tra cui Pietro Pivotto - e non possiamo fare altro se non stringerci alla famiglia, per il ricordo di un ragazzo straordinario. I ragazzi sono molto provati, molto legati a Pietro e ai suoi familiari".