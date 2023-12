Allenatore di calcio e volontario, tutto il paese piange Franco

È morto Francesco Bertelli: per tutti semplicemente Franco, era un volto noto dell'Asd Oratorio Sale Gussago, di cui era stato allenatore per il settore giovanile (nel calcio) oltre che consigliere. Si è spento a 66 anni, stroncato da un malore. La salma riposa alla Fondazione Richiedei, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, a Sale di Gussago.

Il dolore di moglie e figli

È qui che Franco abitava con la sua famiglia: la moglie Vittoria, i figli Alessio con Alessandra, Ilaria, i fratelli, i cognati, la piccola Alice. Imbianchino per una vita, da pochi anni si godeva la meritata pensione. Era volontario per l'oratorio e altre realtà del paese. Così lo ricordano gli amici: “Allenatore, instancabile volontario e dirigente della nostra società. Tutta l'Asd Oratorio Sale Gussago porge le condoglianze a moglie, figli e tutti i suoi cari”, si legge in una breve nota.