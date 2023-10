Trovato esanime in casa, muore in ospedale a soli 32 anni

È morto in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Desenzano, a soli 32 anni. Questo è il tragico destino di Francesco Colanzi, un ragazzo di Lonato del Garda.



Nei giorni scorsi, un parente l'ha trovato esanime in casa, lanciando immediatamente l’allarme. Poi la disperata corsa verso il nosocomio e i tentativi dei medici di salvargli la vita: tutto inutile, purtroppo, il cuore del 32enne si è fermato per sempre dopo una breve agonia.

Una morte improvvisa, sulla quale faranno luce gli esiti dell’esame autoptico, che ha lasciato senza parole la comunità benacense.



Il ragazzo lascia nel dolore la mamma, il fratello e la nonna. L’ultimo commosso saluto si terrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 ottobre: sarà celebrato alle 15.30 nella basilica di San Giovanni Battista.