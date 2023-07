Malore improvviso in casa: Francesco è morto a soli 35 anni

È morto lunedì in ospedale Francesco Bulgarelli: aveva solo 35 anni. Da pochi giorni era ricoverato al Carlo Poma di Mantova: si era sentito male mercoledì scorso non appena tornato a casa dopo il lavoro. Si sarebbe trattato di un arresto cardiaco: rianimato sul posto e poi trasferito d'urgenza in ospedale, non si è più ripreso. È rimasto qualche giorno nel reparto di Rianimazione, fino al tragico epilogo.

Chi era Francesco Bulgarelli

Imprenditore agricolo conosciuto e stimato, abitava a Quistello, nella Bassa Mantovana: lascia nel dolore la moglie Katia e il piccolo Leonardo, l'amato figlio che era venuto alla luce meno di un anno fa, i genitori e la sorella. Una famiglia molto conosciuta in paese e in tutta la Lombardia: il padre Luciano Bulgarelli è il presidente della Cantina Sociale di Quistello, fondata nel lontano 1928.

In attesa che vengano organizzati i funerali, sono tantissimi i messaggi di cordoglio. "Ciao Francesco. Tutti i ragazzi di Onav Mantova, amici e soci - si legge in una nota - si stringono a Luciano Bulgarelli per l'improvvisa perdita. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".