Addio a Francesca, giovane mamma stroncata dalla malattia

Stroncata da un male incurabile a soli 40 anni: questo il triste destino di Francesca Donati, giovane mamma residente a Gorle, nella Bergamasca, ma originaria di Castelli Calepio, nel Basso Sebino a pochi passi dai confini bresciani. Si è spenta all'alba di domenica, nell'abbraccio dei familiari: oltre al marito Roberto lascia nel dolore anche due figli piccoli. Il funerale sarà celebrato lunedì pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Gorle.

Poco più di un anno fa la nefasta diagnosi. Da quel momento in poi è stata una battaglia senza tregua: cure, terapie, ospedali. Fino al tragico epilogo. Nonostante la malattia, Francesca non si è mai fermata: era tesoriera dell'associazione Malinovs'kyj Charity, fondata da Roksana Malinovs'kyj, moglie di Ruslan, ex giocatore dell'Atalanta e ora in forza all'Olympique Marsiglia.

La dedica ai figli

Francesca Donati raccontava così su Facebook, solo pochi mesi fa, la dura lotta con la malattia. "Io lotto solo per voi - scriveva con riferimento ai figli -: la mia sofferenza non ha valore, io soffro dentro ma fuori sorrido per dimostrarvi che non si deve mollare mai. Tutto per non farvi pesare questo momento e dimostrarvi che siete la mia unica forza: l'amore per voi è la mia forza, io non ho paura di niente e nessuno. Io ce la voglio fare per voi: avanti tutta, vi amo".