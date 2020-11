Giovane mamma uccisa dal cancro: lascia nel dolore marito e due figli

Aveva solo 38 anni Francesca Chiari: sposata e madre di due figli, un'altra vita spezzata troppo presto. Mercoledì mattina si è dovuta arrendere al cancro, al male che aveva combattuto a lungo in questi ultimi mesi: purtroppo non c'è stato niente da fare. La piangono il marito Rossano, i figli Leonardo ed Emanuele (di 6 e 8 anni), i genitori Maria e Giuseppe, il fratello Andrea, le sorelle Federica e Giovanna.

Abitava a Remedello, il suo paese da sempre: è qui che, finché stava bene, aveva gestito un'attività e faceva la parrucchiera. In tutti gli edifici comunali saranno esposte le bandiere a mezz'asta: è stato proclamato il lutto cittadino. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese.

Lutto cittadino il giorno dei funerali

“A nome della giunta e del consiglio comunale – si legge in una nota del Comune – il sindaco Simone Ferrari proclama il lutto cittadino per venerdì 27 novembre, giorno in cui saranno eseguite le esequie, facendosi interprete del generale cordoglio di tutta la cittadinanza per la perdita di Francesca Chiari, stringendosi al dolore della famiglia”.

Scorre veloce l'album dei ricordi, dei sorrisi e dei tanti momenti passati insieme. Di una mamma coraggio che ha combattuto fino all'ultimo, e ora un papà e due bambini piccoli che cresceranno senza di lei. “Non riesco a capacitarmi, non riesco – scrive l'amica Ilenia su Facebook – Sei stata la mia prima collega di lavoro. Mi hai affiancata e cresciuta, mi portavi a casa dopo il lavoro. Ti porto nel mio cuore”.