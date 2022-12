Stroncata dalla malattia, professoressa muore a soli 36 anni

Aveva studiato e collaborato con l'Accademia Santa Giulia di Brescia, prima di dedicarsi in tutto e per tutto all'insegnamento: Francesca Beccari aveva soltanto 36 anni. Si è spenta all'ospedale Maggiore di Cremona dopo aver lottato a lungo con una grave malattia: lascia nel dolore la madre Angela, la sorella Chiara, i fratelli Michele e Paolo, Lorenzo, i cognati Debora e Marco, i nipoti Matteo, Giovanni e Giacomo.

Insegnante e artista

La salma riposa nella camera ardente allestita in ospedale: lunedì mattina il funerale. Francesca viveva e lavorava a Cremona: era insegnante di educazione artistica e storia dell'arte alle scuole medie della Sacra Famiglia di Cremona. Maestra e scultrice, artista vera, aveva esposto in diverse mostre, anche in collaborazione con l'Accademia bresciana.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, in suo ricordo. "Eri troppo giovane per lasciare questa vita", recita uno dei tanti. La famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte alla Accd, l'Associazione cremonese per la cura del dolore.