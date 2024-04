Pietre e massi precipitano sulla strada: paura sulla Provinciale

Ennesima frana sull'Alto Garda, complice il maltempo delle ultime ore: è avvenuta poco prima delle 2 di stanotte, lunedì 22 aprile, nel comune di Tenno. La caduta di massi ha interessato la SP 37 tra Deva e Pranzo, più precisamente al km 5+400 della strada, prima dell'abitato di Pranzo.

Fortunatamente, in quel momento non stava transitando nessuno e non sono stati coinvolti veicoli. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri, le forze dell’ordine e il servizio stradale della Provincia: al momento nessun problema per la viabilità, come confermato anche dalla centrale dei vigili del fuoco.



Fonte: Trentotoday.it