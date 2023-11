Maltempo, non è ancora finita: un'altra frana, chiusa la Provinciale

In tutta la provincia è tornato il sole, ma gli effetti del maltempo degli ultimi giorni continuano a farsi sentire. Un'altra frana ha infatti spezzato in due la Strada provinciale 92, sommersa da fango e detriti al confine tra Malegno e Lozio: la notizia è di poche ore fa, tecnici e operai sono già al lavoro per la messa in sicurezza e il ripristino dell'arteria stradale. La Valcamonica resta nel mirino: causa smottamento è ancora chiusa al traffico – pedonale e veicolare – anche la Sp88 in territorio di Paspardo.