Maltempo, la montagna frana sulla provinciale: la strada resta chiusa

È ancora chiusa, in via provvisoria e causa frana, la Strada provinciale 9 (km 11+600) in territorio di Gargnano: è l'unica arteria di collegamento, dal lago di Garda, per la piccola comunità di Valvestino (meno di 200 abitanti attualmente irraggiungibili dal Bresciano). Lo smottamento nel primo pomeriggio di giovedì, con la frana che ha letteralmente travolto l'intera carreggiata.

Nel tardo pomeriggio sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino. La strada è rimasta chiusa tutta la notte e lo sarà di sicuro anche venerdì mattina: in giornata attesi anche i rocciatori esperti. “Seguiranno aggiornamenti”, fa sapere la Provincia di Brescia.

Le ultime sulla viabilità

Continua l'emergenza maltempo anche sulle strade bresciane. In serata era stata chiusa anche la Strada provinciale 84 (km 7+400) a Cevo, in Valcamonica, sempre a causa di una frana. Dopo diverse ore di lavoro la Sp84 è stata riaperta con senso unico alternato a vista. Senso unico alternato anche sulla Sp345, in Valtrompia, tra Brozzo e Tavernole sul Mella: questo per “problemi sulla sede stradale”. Il senso unico è regolato da impianto semaforico.