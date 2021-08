Valcamonica, frana a Sonico: sommerse alcune auto

I forti temporali in Valcamonica, oltre all'esondazione del fiume Oglio, hanno causato una frana a Sonico che ha travolto anche delle automobili. Sono state inviate sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con la squadra Usar (Urban Search and Rescue), per escludere la presenza di persone coinvolte.



Interventi dei pompieri sono in corso in tutta la valle, per il soccorso di persone, alberi pericolanti e auto bloccate in strade allagate. Nel video l'esondazione del fiume Oglio a Monno.