Muro di fango in paese, la strada resta chiusa: i residenti sono senz'acqua

È ancora chiusa la Strada provinciale 88 a Paspardo, la principale arteria di collegamento del paese: il territorio comunale è solo parzialmente isolato, ma i residenti sono costretti a lunghe deviazioni per spostarsi in valle. Il muro di fango che ha travolto la strada ha danneggiato anche l'acquedotto. L'erogazione è stata in parte ripristinata, ma per motivi di sicurezza (e sanitari) il sindaco Fabio De Pedro ha emesso un'ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua per consumo alimentare, fino a nuovo ordine.

Lo smottamento franoso è avvenuto in località Fontanine: la colata di fango ha raggiunto la strada e sfondato gli argini, travolgendo anche una vettura. Da domenica è in vigore anche l'ordinanza di divieto di transito pedonale e veicolare lungo la Strada della Plana: lo sarà fino alla completa messa in sicurezza del tratto.