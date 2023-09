Prima il boato, poi la nube di polvere: franano terra e grossi massi

Un frastuono avvertito distintamente intorno alle 17 di ieri, venerdì 22 settembre, e poi una nube di polvere, mentre si percepiva chiaramente il rumore di grossi sassi che si staccavano dalla parete e cadevano verso valle. È quanto accaduto ieri a Pietramurata, frazione di Dro, con una frana di sassi e terriccio che da Monte Casale si è riversata sul canalone della via ferrata “Che Guevara”, una delle più celebri dell’Alto Garda.

Non si sono registrati feriti: la via, infatti, è chiusa da tempo con un’ordinanza del sindaco Claudio Mimiola proprio a causa della caduta di massi e per la rottura del cordino e delle prese di risalita della ferrata. Immediata il sopralluogo dei vigili del fuoco di Dro.



Il maltempo di ieri ha reso difficili ulteriori accertamenti: è in programma per oggi, sabato 23 settembre, un sopralluogo nell’area con il servizio geologico della Provincia.



Fonte: Trentotoday.it