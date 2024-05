Massi e fango sulla strada, il paese è isolato: 200 persone ancora bloccate

Più di 200 persone sono ancora isolate a seguito della frana che ha interrotto la strada comunale che da Pertica Bassa porta alla frazione di Levrange e si collega poi con Ono Degno. Per ovvi motivi di sicurezza il transito è interrotto sia ai veicoli che ai pedoni: nella mattinata di lunedì sono attesi ulteriori sopralluoghi tecnici per capire il da farsi, come intervenire e per capire quando e come la strada potrà essere riaperta. Le operazioni di ripristino, con l'obiettivo di riaprire la tratta, saranno avviate il prima possibile.

Lo smottamento si è verificato sabato pomeriggio, dopo giorni di maltempo, subito dopo la località Cava e in direzione dell'abitato di Levrange. Così la Provincia di Brescia in una nota: “I detriti sono scesi sulla sottostante strada comunale, ma alcuni grossi massi incombono anche sulla Strada provinciale 5, situata poco più a valle. Per motivi di sicurezza è stata pertanto disposta la chiusura della Sp55 (progr. km 3+000) con interdizione del transito anche ai pedoni.

Transito ancora vietato e veicoli e pedoni

Fino a nuovo ordine è in vigore anche l'ordinanza di chiusura al transito di veicoli e pedoni, sulla strada comunale, a firma del sindaco di Pertica Bassa Manuel Nicola Becchetti. “Gli eventi atmosferici accaduti sabato hanno creato movimento franoso sul versante a valle – si legge nel documento –: al fine di garantire la pubblica sicurezza, si rende necessario vietare il transito di qualsiasi veicolo e pedone sul tratto di strada interessato dagli smottamenti. L'inosservanza della presente ordinanza – conclude il primo cittadino – comporterà una sanzione amministrativa oltre che alle sanzioni penali e civili connesse alle responsabilità dei trasgressori”.