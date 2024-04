Masso di diverse tonnellate precipita in strada: chiusa la Statale

Erano le 23 di ieri, lunedì 22 aprile, quando un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa in località Tempesta, franando sulla SS 249 Gardesana Orientale tra Nago, Torbole e Malcesine, in territorio veronese. Il masso, della grandezza di 1,5 metri cubi si è staccato al km 91,9 e, fortunatamente, non ha causato feriti. Solo poche ore prima un’altra frana era avvenuta a Pranzo.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Riva del Garda e della polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, oltre al sindaco Gianni Morandi. Inevitabile, come confermato poi dalla stessa polizia locale, la chiusura della strada per tutta la giornata di oggi, martedì 23 aprile.

Sicuramente ci saranno disagi dovuti al ripristino delle reti e della strada: solo nelle prossime ore si conoscerà per quanto tempo la strada resterà chiusa.