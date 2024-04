La Strada statale 42 è stata chiusa all'altezza della galleria di Edolo, a causa di una frana di terra e massi caduta sulla carreggiata nella serata di ieri, martedì 2 aprile.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Edolo, insieme agli agenti della Locale e della Polizia di Stato. Forti i disagi per i turisti e i residenti dei comuni della Valcamonica a nord di Edolo, che – al momento – sono di fatto separati dal resto della valle.



È atteso a breve un sopralluogo dei geologi per decidere se sia possibile riaprire in sicurezza la strada, almeno a senso unico alternato, in attesa che il materiale franato venga rimosso e il versante consolidato con lavori specifici.