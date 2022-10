Frana sulla Statale: caduti 30 metri cubi di roccia, terra e detriti

Senso unico alternato sulla Statale 39, a causa di uno smottamento verificatosi nella mattinata di oggi a Corteno Golgi, in prossimità della svolta con via Campagnola.

Verso le 6, una frana di roccia, terra e detriti (circa 30 metri cubi) ha invaso la carreggiata, senza coinvolgere veicoli in transito, fortunatamente. Sul posto sono presenti i tecnici Anas, i vigili del fuoco e anche il primo cittadino del paese camuno, Ilario Sabbadini.

Come detto, le auto stanno transitando a senso unico alternato. A breve verranno effettuate le manovre per rimuovere i detriti e per mettere in sicurezza il versante.