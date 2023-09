Morto sacerdote, parroco per 30 anni: il commosso ricordo dei fedeli

È morto nella giornata di domenica don Fortunato Patroni: classe 1942, aveva 81 anni. Nel corso del suo lungo ministero sacerdotale ha guidato numerose parrocchie tra cui quella di Corna di Darfo Boario Terme, dove – nella parrocchiale del paese camuno – riposa ora la salma. Alle 20.30 di oggi, martedì 5 settembre, sarà celebrata la veglia funebre alla presenza di don Angelo Gelmini, vicario per il clero. Il funerale si terrà alle 10 di mercoledì e sarà presieduto dal vescovo Pierantonio Tremolada.



Tante le comunità e i fedeli che in queste ore lo ricordano, anche sui social. Messaggi di cordoglio sono arrivati da Trenzano, comune della Bassa di cui don Fortunato era stato parroco dal 2007 al 2013 (dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per oltre un decennio a Corna) e da Castiglione delle Stiviere (Mn): per 13 anni – dal 1983 al 1996 – aveva guidato la parrocchia di San Luigi Gonzaga. Il sacerdote è ricordato con affetto e stima anche a Gussago e Montichiari, dove era stato curato tra gli anni ’60 e ’80.