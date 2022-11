Bimba muore a soli 2 anni: "Eri la nostra certezza, non doveva andare così"

Un'intera comunità in lutto a Fornovo San Giovanni (Bg) per la scomparsa della piccola Giorgia Chinaglia, chiamata affettuosamente "Cochi" da familiari e parenti. La bambina è stata stroncata a soli due anni d'età da una rarissima malattia, unico caso in tutta Italia.

Giorgia è spirata nella giornata di venerdì all'ospedale Papa Giovanni XXIII, lasciando nel dolore la mamma, il papà, tre fratelli e gli amati nonni. "Eri la nostra certezza e ora non ci sei più – scrivono i genitori nel necrologio –. Siamo rimasti a fare i conti con questa vita senza te. Non doveva andare così, ti porteremo sempre nel nostro cuore".

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Fornovo alle 10.30 di oggi, martedì 1° novembre, partendo dall'abitazione di Cascina Fornace. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà sepolto nel cimitero locale.