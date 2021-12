Allarme bomba tra la pista ciclabile e il parco giochi: è un proiettile di artiglieria

Allarme bomba in Via del Mella a Fornaci, non lontano dalla pista ciclopedonale e dal parco giochi: è qui che martedì mattina un passante ha segnalato alle forze dell'ordine un oggetto sospetto. I primi accertamenti hanno confermato che si trattasse di un proiettile di artiglieria della Seconda guerra mondiale: di fatto un cilindro lungo più di 30 centimetri per 7 centimetri di diametro.

La zona è stata immediatamente circoscritta e presidiata dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia di Stato, in attesa dell'arrivo degli artificieri: sul posto si sono precipitati gli specialisti del X Reggimento Genio Guastatori di Cremona, che hanno provveduto al recupero in sicurezza del proiettile ultradecennale, poi trasferito in un luogo sicuro dove è stato fatto brillare.

In giornata si segnala inoltre un secondo ritrovamento, nella zona di Mompiano: in una proprietà privata è stato recuperato un altro cilindro, simile al primo, probabilmente un altro proiettile della Seconda guerra mondiale. Anche questo è stato recuperato e fatto brillare.