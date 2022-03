Stroncato dalla leucemia a soli 37 anni: lascia la moglie e l'amata figlioletta

Stroncato da una leucemia con cui combatteva da anni, ma che purtroppo non gli ha lasciato scampo: le sue condizioni si sono rapidamente aggravate negli ultimi giorni, fino al tragico epilogo. E’ il triste destino del giovane Florin Toma, 37 anni, sposato e padre di una giovane figlia: originario della Romania, abitava a Montichiari insieme alla famiglia. La salma riposa nella Casa funeraria Coffani di Via Brescia: visite consentite lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, nel rispetto delle norme anti-contagio.

La salma verrà poi trasferita al cimitero di Comlausa, Satu Mare in Romania: è qui che verrà tumulato. Lascia nel dolore la moglie Alina, la figlia Ilaria, i genitori Maria e Grigor, il fratello Daniel. Faceva l’operaio e giocava nel campionato di calcio a 5 Futsal League Championship. La prossima settimana su tutti i campi della Flc verrà osservato un minuto di silenzio.

Il ricordo degli amici

Anche da qui arrivano commossi messaggi di cordoglio. “Credo che in queste circostanze la frase migliore da dire sia sempre quella che viene dal cuore – si legge in una nota pubblicata su Facebook da uno degli organizzatori del campionato – Oggi perdiamo un amico, uno dei pochi che veramente ha fatto di tutto per aiutarmi. Ultimamente sei stato tanto male, anche se hai sempre fatto di tutto per nasconderlo. A nome di tutto il calcio a cinque amatoriale bresciano faccio le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.