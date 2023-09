Donna rapinata al bancomat: ladri in fuga con 1.000 euro

Rapidi e organizzati, l’hanno sorpresa alle spalle pochi istanti dopo che aveva inserito il codice pin allo sportello bancomat. Mentre uno la teneva ferma, l’altro digitava la cifra da prelevare: ben 1040 euro. Poi la fuga, a piedi, per le vie del paese con i contanti appena arraffati.

Vittima della rapina ‘lampo’, andata in scena in pieno giorno in via Vittorio Emanuele II a Flero, è una donna di 50 anni: non avrebbe potuto far nulla per fermare i due malviventi che l’avrebbero sorpresa alle spalle. Entrambi a volto scoperto: l’avrebbero distratta buttando un volantino sullo schermo dello sportello, poi immobilizzata, per riuscire a digitare la cifra sulla tastiera, e infine spintonata per darsi alla fuga.

Una volta ricevuto il messaggio sullo smartphone del prelievo appena effettuato alla malcapitata non è rimasto altro che correre in caserma e denunciare l’episodio. A facilitare le indagini dei carabinieri ci sarebbe il filmato delle telecamere di sicurezza: avrebbero ripreso la rapina avvenuta, nel tardo pomeriggio di domenica 3 settembre, allo sportello della filiale Unicredit.